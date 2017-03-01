Akarsu: “Fındıkta Serbest Piyasa İşlevini Yitirdi”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta serbest piyasanın işlevini yitirmeye başladığını söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta serbest piyasanın işlevini yitirmeye başladığını söyledi.

Fındıkta 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlayan serbest piyasa koşulların 2015 yılı Aralık ayından itibaren işlevini yitirmeye başladığını ve ciddi bir tekelleşmeye doğru gidildiğini söyleyen Başkan Selami Akarsu, "Fındıkta tekelleşmeye gidiliyor, fiyatlar her gün dibe vuruyor, acil önlem alınmalıdır" dedi.

Fındıkta meydana gelen tekelleşmenin ve stok sorununu ortadan kaldırılması için devlet destekli bir kurumun piyasada olması gerektiğini belirten Başkan Selami Akarsu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Fiskobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri ve TMO gibi kurumlar devreye sokularak, müdahale alımları yapılarak, tekelleşmenin önüne geçilebilir. Tekelleşmeye gittiğini söylediğimiz, firmanın yaklaşık bir hafta kadar önce 2015 yılı fındığını almıyoruz açıklamasında bulunması fındık fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden olmuştur. Firmanın bu açıklaması tekelleşmeye gidildiğinin açık göstergesidir. Firma ben fındık almıyorum dediği anda bir anda piyasa tepe taklak olmaktadır. Sadece üretici değil, diğer bazı ihracat yapan firmalarda bu durumdan rahatsızdır. Çünkü fındığın büyük bir bölümünü bu firma ihraç etmektedir. Şu anda tahminlerimize göre üreticinin ve manavın elinde ciddi miktarda fındık bulunmaktadır. 2015 yılı mahsulü fındık ürünü vardır. Bir firmanın ben bunu almıyorum diye açıklamalarda bulunması fiyatları dibe vurdurmuştur. 11 lira olan fiyat bir anda 9 liraya kadar gerilemiştir. Buda üreticiyi son derece üzmektedir."

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi yabancı bir firmanın tekelinde olan fındığın fiyatının aşağı doğru düşmesinin manidar olduğunu kaydeden Akarsu, "Burada siyasi bir oyun olduğunu da düşünmekteyiz. Bizim istediğimiz bir an önce bu duruma müdahale edilmesi ve hükümetimizin gerekli adımları atmasıdır. Fındıkta devletin varlığı ile bir taban fiyatın oluşması gerekmektedir. Taban fiyat olduğu takdirde üretici de en azından fındığını en asgari kaç paraya satacağını önceden bilir. Fiyatlardaki iniş çıkışlar üreticinin psikolojisini bozmakta. Üretici iniş çıkışlar yüzünden bahçesine küsmektedir" diye konuştu.