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Akaryakıt Hırsızı, Suç Makinesi Çıktı

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Akaryakıt Hırsızı, Suç Makinesi Çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan 6 bin 231 TL'lik akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçan ve yakalanan şahısın adam öldürme...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan 6 bin 231 TL'lik akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçan ve yakalanan şahısın adam öldürme ve yaralama suçlarından arandığı belirlendi.

15 Ocak 2017 tarihinde saat 02.40 sıralarında Ilıca Mahallesinde bulunan ve işletmeciliğini M.M.A.'nın yaptığı Akaryakıt istasyonuna plakasız beyaz renkli kapalı kasa araç ile gelen kimliği belirsiz bir şahsın, 4 bin 820 Tl değerinde bin litre motorin ve bin 410 Tl değerinde 256 litre benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçması jandarmayı harekete geçirdi.

İşyerinin güvenlik kameralarını izleyen jandarma yetkilileri, aracın camının iç kısmında ters vaziyetteki plakadan aracın plakasının 07 LND 24 olduğunu, aracı kullananında K.Y. olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcılığı ile yapılan görüşmelerin ardından çalışma başlatan ekipler, K.Y.'yı yakaladı. K.Y.'nın ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan araç, boş yakıt varilleri ve karton içerisinde sarılı vaziyette araca ait 2 adet plaka levhası ele geçirildi.

Mazot hırsızlığı suçundan jandarma ekiplerince yakalanan K.Y.'nın sorgulamasında Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Basit Yaralama, Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ise Kasten Öldürme ve 2 ayrı yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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