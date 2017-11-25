AKARYAKIT KAÇA SATILACAK?

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren 9 kuruşluk zam yapıldı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyorlarmış.

Farkında mısınız bilmiyorum, ancak benzinin litre fiyatına bu ayın ilk 10 günü 25 kuruş zam yapılmış, iki gün önce ise 7 kuruş indirime gidilmişti.

Sözüm ona indirildi yani…

Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum.

Yüce Mevla’m garibi sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir sonra da semerini buldururmuş.

Zavallı garip de semeri bulduğu için sevinirmiş tabi, ancak eşeği kaybettiğini de unuturmuş.

Oysa eşek olmadan semeri sadece kendi sırtına vurabileceğini de aklına getirmezmiş.

Bizde de akaryakıt fiyatları böyle oldu.

Neymiş efendim dolar fiyatları durmuyormuş yerinde.



Ne dolarmış be!

Gemicik adı verilen tankerlerle petrol taşınmasına rağmen bir türlü dolmadı gitti.

Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarına ne kadar am yapılacağını hanginiz biliyorsunuz?



MASAYA YUMRUK VURACAK YİĞİT VAR MI?

1983 seçimleri yapılacaktı.

12 Eylül İhtilalından sonraki ilk seçimdi.

Rahmetli Turgut Özal ile Rahmetli Necdet Calp televizyonda “Köprünün satışı” konusunda tartışıyorlardı.

Özal “satacağım”, Calp ise “sattırmam” tezlerini savunuyorlardı.

Bir ara Necdet Calp yumruğunu masaya “Küüütttt” diye vurdu ve “Sattırmam” diye gürledi.

Ve bu gürleme başında, bulunduğu Halkçı Parti’yi Ana Muhalefet Partisi yapıverdi.

Önümüzde seçimler var.

Partiler bu seçimlere hazırlıyorlar kendilerini. Yeni kurulan partiler, erimekte olan partiler

çalışıyorlar.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma partisi ise gidişattan memnun olmadığı için herhalde yorgunluk adı altında yenilenme yolunu seçmiş durumda.

Hayırlısı olsun, bir Kanun Hükmündeki Kararname ile seçimler ertelenmesin de…



SURİYELİ MİSAFİRLER



Misafir mi desem vatandaş mı desem kestiremiyorum.



Ülkelerini düşmana karşı savunmak için savaşmak yerine Türkiye’ye kaçan ve burada kendilerine geçici de olsa Vatandaş statüsü verilenlerden bahsediyorum.



Bu kişiler “ki ben bunlara misafir de diyemiyorum, vatandaş da diyemiyorum” önümüzdeki seçimlerde oy kullanacaklar mı acaba?

Oy kullanırlarsa hangi partiye oy verecekler?

Kendileri, “Bize oy vermezseniz sınır dışı edilirsiniz” diye korkutulacaklar mı?

Taktım bu Suriyelilere.

Çünkü vatanını savunmak yerine kaçmayı tercih eden kimseyi sevemiyorum bir türlü…