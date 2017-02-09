Akçadağ Kaymakamı Demirhan Başarılı Sporcuları Ağırladı

Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri kabul etti.

Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri kabul etti.

Malatya'da düzenlenen okullar arası güreş müsabakalarında, Yıldızlar 53 kilogram serbest kategorisinde il birincisi olan Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Fatih Fazıl Taşkın Ortaokulu öğrencisi Ahmet Berat Demir ile Kick Boks müsabakalarında Yıldızlar 42 kilo kategorisinde il birincisi olan Ali Demir Akçadağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan ile birlikte İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrencileri tebrik ederek her konuda kendilerine destek olacaklarını belirten Kaymakam Demirhan,"Öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.