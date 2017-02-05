Akçadağ Kömbesi Ve Pilavının Coğrafi İşareti Alınacak

Akçadağ ilçesinin ülke genelinde bilinen ve beğenilen "Akçadağ kömbesi ve pilavının" coğrafi işaretini almak için hazırlıklara başlandı.

Akçadağ ilçesinin ülke genelinde bilinen ve beğenilen "Akçadağ kömbesi ve pilavının" coğrafi işaretini almak için hazırlıklara başlandı.

Kış sohbetleri kapsamında Malatya İnşaat Ve Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Adamı Mehmet Keleş, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'ndeki evinde düzenlediği buluşmada, konuklara Akçadağ kömbesi ve pilavını ikram etti. Davete, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Malatya İnşaat Ve Müteahhitler Derneği (MİMDER) Başkanı Mustafa Kırteke, AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Osman Aladağ, AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı ve MASTÖB Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Yücekaya, Gençlik Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Fatma Çiftdemir, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi, TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Doğanlar Mahalle Muhtarı Bektaş Aslan ile bölgede görev yapan basın mensupları katıldı.

Konukların kömbenin tadını beğenmesi üzerine Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ve Malatya İnşaat ve Müteahhitler Derneği (MİMDER) Başkanı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesi ile özdeşlenen Akçadağ Kömbesi ve Pilavının coğrafi işaretini almak için hazırlıklara başlanıldığını ifade etti.