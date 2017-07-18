Akçakale Belediyesinden 4 Bin Metrekarelik Yeni Park

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi 4 bin metrekarelik yeni park yapım çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi 4 bin metrekarelik yeni park yapım çalışmalarına başladı.

Akçakale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalledeki çalışmalarına hızlı başladı. Akçakale Belediyesi yeni yapılacak parkı oturma bantları ve piknik masaralarıyla donatacak. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale Devlet Demir Yolları binasının etrafında yapımına başlanan parkta belediye ekiplerinin büyük bir hızla çalıştığını belirterek, "Geçen yıl 18 parkımızı aynı anda Akçakaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Parklar bir kentin akciğeri ve süsü olmasının yanında halkın da yaşam alanıdır. Akçakale Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasına ortam hazırlamak ve aileleriyle güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Akçakale halkının herşeyin en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Ayhan, halkın tüm taleplerini öncelik sırasına göre değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.