Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki 29 mahallenin muhtarı ve kanaat önderlerinin katılımıyla "Asayiş, Güvenlik ve Huzur Toplantısı"...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki 29 mahallenin muhtarı ve kanaat önderlerinin katılımıyla "Asayiş, Güvenlik ve Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Akçakale Öğretmen Evi Toplantı Salonunda, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Ufuk Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur Çark, İlçe Emniyet Müdürü Şahaser Alaca, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Can Acar ile muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılışında konuşan Kaymakam Yosunkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emirleri ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın talimatları doğrultusunda başlatılan vatandaş buluşmalarının Akçakale'de ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu toplantıların tüm il ve ilçelerde halkın katılımıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Yosunkaya, "Bu buluşmalar, ülkemizin ve ilçemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olabilmesi açısından yapılması elzem olan toplantılar. Bir kez daha katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Akçakale ile Suriye arasında 85 kilometrelik sınır hattı bulunduğuna dikkat çeken Kaymakam Selçuk Yosunkaya, "İlçemiz, bugün çatışmaların sürdüğü Suriye ile en uzun sınır hattı olan ilçe. Ve ne yazık ki şu anda sınırın diğer tarafında terör örgütü olarak kabul ettiğimiz bir yapı var. Şu anda bu sınır eskisinden çok daha kritik bir öneme sahip. Onun için dikkatli olacağız, sınırımıza sahip çıkacağız. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olacaksınız. Çünkü bu terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemler, ülkemizin bekasına yönelik eylemler" diye konuştu.

Toplantı, Kaymakam Yosunkaya'nın konuşmasının ardından diğer ilgililerin çeşitli konularda yaptıkları bilgilendirmelerle devam etti.