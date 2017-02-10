  • BIST 88.830
  • Altın 144,968
  • Dolar 3,6804
  • Euro 3,9232
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

» »
Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki 29 mahallenin muhtarı ve kanaat önderlerinin katılımıyla "Asayiş, Güvenlik ve Huzur Toplantısı"...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki 29 mahallenin muhtarı ve kanaat önderlerinin katılımıyla "Asayiş, Güvenlik ve Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Akçakale Öğretmen Evi Toplantı Salonunda, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Ufuk Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur Çark, İlçe Emniyet Müdürü Şahaser Alaca, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Can Acar ile muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılışında konuşan Kaymakam Yosunkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emirleri ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın talimatları doğrultusunda başlatılan vatandaş buluşmalarının Akçakale'de ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu toplantıların tüm il ve ilçelerde halkın katılımıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Yosunkaya, "Bu buluşmalar, ülkemizin ve ilçemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olabilmesi açısından yapılması elzem olan toplantılar. Bir kez daha katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Akçakale ile Suriye arasında 85 kilometrelik sınır hattı bulunduğuna dikkat çeken Kaymakam Selçuk Yosunkaya, "İlçemiz, bugün çatışmaların sürdüğü Suriye ile en uzun sınır hattı olan ilçe. Ve ne yazık ki şu anda sınırın diğer tarafında terör örgütü olarak kabul ettiğimiz bir yapı var. Şu anda bu sınır eskisinden çok daha kritik bir öneme sahip. Onun için dikkatli olacağız, sınırımıza sahip çıkacağız. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olacaksınız. Çünkü bu terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemler, ülkemizin bekasına yönelik eylemler" diye konuştu.

Toplantı, Kaymakam Yosunkaya'nın konuşmasının ardından diğer ilgililerin çeşitli konularda yaptıkları bilgilendirmelerle devam etti.

Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arızalanan Asansörler Vatandaşı Mağdur Ediyor10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Kırmızı İşaretli Asansörlere Binmeyin10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Sağlıkçılar Şiddet Olaylarına Acilen Çözüm Bulunmasını Bekliyor10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Başarılı Sporculara Altın Ödülü10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tarihleri Belli Oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Hayat Kurtaran Kampanyaya Konak’tan Destek10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı10 Şubat 2017 Cuma 08:58
  • Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Halka Açık Konferans10 Şubat 2017 Cuma 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti