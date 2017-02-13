Akçakoca Belediyesi Ağaçlandırmaya Önem Veriyor

Akçakoca Belediyesi, daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir Akçakoca hedefinden yola çıkarak, kentin görünümüyle ve havasıyla yaşanılabilir...

Akçakoca Belediyesi, daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir Akçakoca hedefinden yola çıkarak, kentin görünümüyle ve havasıyla yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Akçokaca'da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında sapak mevkindeki refüjde kırmızı çiçekli at kestanesi ağacı ekimine başlandı. İlçe genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bu çalışmalar kapsamında, park ve refüjlere toplam 150 adet ağaç dikimi gerçekleştireceği belirtildi. İlçenin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin Akçakoca'da yaygınlaştırılacağını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Akçakoca'yı cadde ve sokaklarıyla, park ile bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınabilecek bir kent haline dönüştüreceğiz" dedi.