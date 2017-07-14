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Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı

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Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından iki yıl önce başlatılan "İyi Tarım Uygulaması" projesi kapsamında projeye başvuran Akçakocalı üreticilerin...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından iki yıl önce başlatılan "İyi Tarım Uygulaması" projesi kapsamında projeye başvuran Akçakocalı üreticilerin depoları incelendi.

Tarım danışmanları, projeye başvuru yapan üreticilerin depolarını inceledi. İncelemeler sonucunda kurala uyan fındık üreticilerine dekar başına 50 lira destek ödemesi verilecek.

Akçakoca Fiskobirlik Ziraat Teknikeri ve Tarım Danışmanı Elif Kolçak, kendilerine başvuruda bulunan fındık üreticilerinin depoları incelendiğini ve 208 fındık üreticisinin 2018 yılı Ağustos sonu Ekim 15 tarihinde dönüm başına 50 TL destek ödemesi alacağını söyledi. Elif Kolçak, geçen yıl başvuran 12 fındık üreticisinin ise, bu yıl Ağustos ayında 50 TL destek paralarının hesaplarına yatacağını ifade etti. Kolçak, "İyi tarım uygulamalarında üreticinin bahçesine attığı ilaçların kabından, kullandığı maskesine kadar arazi üzerinde kullandığı her şeyin yer aldığı depolar inceleniyor. Bu projeyle ilaç atıklarının dereleri kirletmesinin önüne geçiliyor. Çevreci bir proje. Bu projeye kayıtlı üreticiler bir yıl boyunca takip ediliyor. Depo incelemelerinde ve fındık bahçeleri kontrolünde standardı yakalarsa dekar başına 50 lira destek alıyor" dedi.

Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı

Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı

Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı

Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı

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