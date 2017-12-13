Akçakoca’da Bahar Havası

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk havaya rağmen Düzce'nen Akçakoca ilçesinde adeta bahar havası yaşanıyor.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk havaya rağmen Düzce'nen Akçakoca ilçesinde adeta bahar havası yaşanıyor.

Akçakoca'da güneşi gören vatandaşlar kendilerini sokaklara, bahçe ve parklara attı. Bir çok vatandaş sokak aralarındaki kahvehanelerde dışarıda çay içerek güneşli günlerin ve sıcak havanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüşe çıkmayı tercih etti. Sahil bandında güvercinleri yemleyen vatandaşlar ilginç görüntülere sahne oldu.