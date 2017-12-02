Akçakoca’da Balıkçı Teknelerine Sıkı Denetim

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan balıkçı teknelerine sıkı denetim uygulandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan balıkçı teknelerine sıkı denetim uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri birimi tarafından balıkçı teknelerine denetim yapıldı. Ekipler özellikle evrak kontrol, balıkçı ağları ve tutulan balıkların boyutları konusunda balıkçıları denetledi. Evrakları eksik olan balıkçılar, evraklarını tamamlaması için uyarılarda bulunuldu. Ekipler denetimlerin sık sık tekrarlanacağını ifade ettiler.