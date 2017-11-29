Akçakoca’da Caddeler Gül Suyu İle Yıkandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Mevlid Kandili nedeniyle cadde ve sokaklar gül suyu ile yıkandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Mevlid Kandili nedeniyle cadde ve sokaklar gül suyu ile yıkandı.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe genelinde bulunan bütün cadde ve sokakları gül suyu ile yıkadı.

Akçokoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenic, "Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Tüm caddelerimizi kandil akşamlarında gül suyu ile yıkıyoruz. İtfaiye personelime bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum.'dedi. İlçe halkı da Başkan Yemenic'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettileri