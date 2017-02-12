Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi, kentin önemli noktalarındaki kavşaklarında peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi, kentin önemli noktalarındaki kavşaklarında peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.

Birçok güzergahı ve noktaları süsleyen ekipler, beyaz taşlardan, aydınlatmalardan ve motiflerden oluşturdukları görüntülerle ilgi çekiyor. Kente bahar havasını erken getiren çalışmalar vatandaşların beğenisini topluyor. Park ve Bahçeler Biriminin gerçekleştirdiği bu çalışmayla caddeler, sokaklar ve parklar baharın gelmesiyle renklenecek.