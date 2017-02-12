  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

» »
Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor
Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi, kentin önemli noktalarındaki kavşaklarında peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimi, kentin önemli noktalarındaki kavşaklarında peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.

Birçok güzergahı ve noktaları süsleyen ekipler, beyaz taşlardan, aydınlatmalardan ve motiflerden oluşturdukları görüntülerle ilgi çekiyor. Kente bahar havasını erken getiren çalışmalar vatandaşların beğenisini topluyor. Park ve Bahçeler Biriminin gerçekleştirdiği bu çalışmayla caddeler, sokaklar ve parklar baharın gelmesiyle renklenecek.

Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

Akçakoca’da Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halk Günü’ne Katılanlara "Nutuk"12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Doğancı Barajı’na Telli Koruma12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Malatya Büyükşehir Basketbol Takımının Grubu Belli Oldu12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Başkan Toru’ya “Bacıbey” Ödülü12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Ordu’da Çığ Tatbikatı12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • İkinci Bahar Yaşlı Merkezi Açılıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Sözlü: "İnsanımızın Gönlünü Hoş Tutmak Birinci Gayemiz"12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • İnegöl Çevre Yolunda Hummalı Çalışma12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Eskişehir’de İş Kazası12 Şubat 2017 Pazar 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti