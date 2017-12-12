Akçakoca’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.

Kaza, bugün 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Emirler caddesi üzerinde meydana geldi. Muammer M. yönetimindeki 81 KG 505 plakalı araç, seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan Nalan A.'ya çarptı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.