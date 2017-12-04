  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Akçakoca’da Virajı Alamayan Tır Devrildi

» »
Akçakoca’da Virajı Alamayan Tır Devrildi
DÜzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Edilli ağzı mevkiinde virajı alamayan tır devrildi.

DÜzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Edilli ağzı mevkiinde virajı alamayan tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Çaycuma" dan aldığı kömürü Kaynarca'ya götüren S. T. yönetimindeki 67 AY 817 plakalı tır Akçakoca Melenağzı yolunda devrildi. Kaza, Akçakoca Karasu yolunun Edilli ağzı sapağında meydana geldi. Kazdaa şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen tır yapılan çalışmanın ardından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı Cezaevinde 18 Kişi Metan Gazından Zehirlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • İçişleri Bakanlığı: “Son 1 Hafta İçerisinde 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Akçakoca’da Virajı Alamayan Tır Devrildi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Hırsızlar Yüksek Gerilim Direklerini Hedef Aldı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Kağızman’da Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Zonguldak’ta Fuhuş Operasyonu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:08
  • Trafikte Terör Saçan Motosikletli Kamerada04 Aralık 2017 Pazartesi 09:03
  • Süper Ay Los Angeles’dan İzlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 08:58
  • Otomobilde Sıkışan Yaralıları Cankur Kurtardı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:48
  • Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti04 Aralık 2017 Pazartesi 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti