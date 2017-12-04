Akçakoca’da Virajı Alamayan Tır Devrildi

DÜzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Edilli ağzı mevkiinde virajı alamayan tır devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Çaycuma" dan aldığı kömürü Kaynarca'ya götüren S. T. yönetimindeki 67 AY 817 plakalı tır Akçakoca Melenağzı yolunda devrildi. Kaza, Akçakoca Karasu yolunun Edilli ağzı sapağında meydana geldi. Kazdaa şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen tır yapılan çalışmanın ardından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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