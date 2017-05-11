  • BIST 95.912
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5787
  • Euro 3,8901
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Akçakoca’nın Yöresel Lezzeti Melengüççeği Tatlısı Tanıtıldı

» »
Akçakoca’nın Yöresel Lezzeti Melengüççeği Tatlısı Tanıtıldı
Düzce Üniversitesi Genç Organizatörler Topluluğu ve Gülez ailesi işbirliğiyle düzenlenen "Melengüççeği İle Tanışıyoruz" başlıklı etkinlik Akçakoca...

Düzce Üniversitesi Genç Organizatörler Topluluğu ve Gülez ailesi işbirliğiyle düzenlenen "Melengüççeği İle Tanışıyoruz" başlıklı etkinlik Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Akçakoca'nın kültürel lezzetlerinden olan Melengüççeği tatlısı, Düzce Üniversitesi Genç Organizatörler Topluluğu koordinasyonunda; tatlının patent sahibi Gülez ailesinin katkılarıyla tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

700 yılı aşkın bir geçmişe sahip yöresel lezzetlerden olan Melengüççeği tatlısının yeni nesillere aktarılması adına düzenlenen etkinlik, Düzce Üniversitesi'ne ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin ve personellerin oldukça ilgisini çekti.

Kültürel ve sosyal hayatın en önemli parçalarından olan yemek kültürünün, unutulmaması ve unutturulmaması için etkinliği düzenlediklerini belirten Topluluk Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş, Akçakoca'nın geçmişinden gelen lezzetlere karşı farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Tarihin sadece geçmişten gelen tarihi eserlerden ibaret olmadığını savunan Ağraş, Turizm Bölümü olarak bu tür kültürel değerlerin tanıtılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Geçmişini bilen, kültürel öğelere gerekli önemi veren, bu önemi ve değerleri gelecek nesillere de aktarabilecek seviyede öğrenci yetiştirmenin önemini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş, en az tarihi eserler kadar yemek kültürünün de değerli olduğu söyledi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak farkındalığı yüksek turizm öğrencisi profili oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Ağraş, bu amaçla Akçakoca'nın yöresel lezzetlerinden olan melengüççeği tatlısının tanıtımını yapma ihtiyacı hissettiklerini belirterek, etkinliğe destek veren Gülez ailesine, Genç Organizatörler Topluluğu Başkanı ve Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akçakoca’nın Yöresel Lezzeti Melengüççeği Tatlısı Tanıtıldı

Akçakoca’nın Yöresel Lezzeti Melengüççeği Tatlısı Tanıtıldı

Akçakoca’nın Yöresel Lezzeti Melengüççeği Tatlısı Tanıtıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü Basın Açıklaması11 Mayıs 2017 Perşembe 14:48
  • Bingöl’de Esnaflara Yapılandırma Uyarısı11 Mayıs 2017 Perşembe 14:48
  • Sarıkamış Değişim Derneği’nden Kınama11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Gaün’de Resim Ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Vali Özefe, Kamu Yatırımlarını Denetledi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Satranç Turnuvasının Gaziantepli Şampiyonları11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Çocuklar Okul Öncesi Etkinliğinde Coştu11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti