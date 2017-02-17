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Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı

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Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı
Akçakoca Orman İşlet Müdürlüğü'ne yeni bir yangın söndürme aracı geldi.

Akçakoca Orman İşlet Müdürlüğü'ne yeni bir yangın söndürme aracı geldi. Akçakoca Ormanlarında meydana gelecek yangınlara ilk müdahaleyi yapacak olan araç, gerekli görüldüğü durumlarda şehir içindeki yangınlara da ilk müdahaleyi yapacak.

Orman İşletme Müdürlüğünde kullanılacak olan yangın müdahale aracının birçok özelliği var. 4x4 arazi aracı olan acil müdahale aracı, en uzak yangın yerine dahi dakikalar içerinde ulaşabilecek bir güce sahip. Kasasında yarım tona kadar su taşıma tankı bulunan ilk müdahale aracı, suyun yanı sıra köpük sıkarak yangın söndürecek bir mekanizmayı da kasasında taşıyor. 150 metrelik bir hortum düzeneği de kasasında mevcut olan yardıma acil müdahale aracı, güçlü motoru sayesinde seri bir şekilde ilk söndürme müdahalesini yaparak, arkasından gelecek olan arazözlerin işlerini de kolaylaştıracak. Yangın söndürme acil müdahale aracıyla ilgili olarak basın mensuplarına bir açıklama yapan Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yeni gelen aracın orman yangınlarına ilk müdahalenin yapılması açısından önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi.

Müdür Ekinci, yeni aracın Akçakoca'da kent merkezinde park halinde bekletileceğini, ilçe merkezinde olası bir yangın durumunda ise, ihtiyaç duyulması halinde yardıma ilk müdahaleyi yapabileceğini sözlerine ekledi.

Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı

Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı

Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı

Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı

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