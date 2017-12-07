Akçansa ‘Benim Mahallem’ Sosyal Sorumluluk Projesi’ne Yeni Ödül

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın,Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOÇEV işbirliğiyle hayata geçirdiği Benim Mahallem sosyal sorumluluk projesi.

Büyükçekmece’de eğitim gören çocukların; kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, bilinç seviyeleri yüksek, kaygı ve öfkeden uzak bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Akçansa, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle hayata geçen ‘Benim Mahallem Projesi’,Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Cenevre merkezli Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi iş birliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri”nde “Nitelikli Eğitim” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Benim Mahallem ile 20 bin ebeveyn ve çocuğa ulaşıldı

Yeni neslin ve onları yetiştiren ebeveynlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını sağlamayı ve yarınlara sağlam temeller atmayı hedefleyen Benim Mahallem Projesikapsamında, 6-12 yaş grubu çocuk ve ebeveyn eğitimlerini içeren programlar düzenlendi. Bu programlarda TOÇEV’in uzman psikologları tarafından anne ve babalaraçocuk yetiştirmeyle ilgili detaylar; ergenlik çağındaki çocuklara ise ayrı gruplarda sosyal çevreleriyle nasıl daha iyi iletişim kuracaklarıaktarıldı. Bu programlara ek olarak, öğretmenlere de ilk yardım konusunda eğitimler veriliyor.

Benim Mahallem projesine özel olarak tasarlanan Akçansa Mobil Eğitim Merkezi ile bölgedeki tüm ilk öğretim okulları tek tek dolaşılarak ücretsiz eğitimler verildi ve 2016-2017 eğitim-öğretim dönem sonuyla birlikte bölgedeki toplam20 bin ebeveyn ve çocuğa ulaşıldı.Proje ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi sonunda 30 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor.