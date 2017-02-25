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Akçaray’ın İlk Tramvay Aracı Raylara İndi

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Akçaray’ın İlk Tramvay Aracı Raylara İndi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray tramvay projesinde hat çalışmaları gece gündüz devam ederken, tramvayın ilk aracı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray tramvay projesinde hat çalışmaları gece gündüz devam ederken, tramvayın ilk aracı da raylara indi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Akçaray tramvay projesinde tramvay araçlarından ilki sabah saatlerinde Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanındaki raylara indirildi. Tramvayın raylara indirilme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da katıldı. Tramvayların yapımının tamamlanması ile Bursa'da bulunan test pistinde rutin test, tip test ve yolcusuz test başarıyla tamamlandı. Mart ayında Kocaeli'de test sürüşlerine başlanacak olan araçların ikincisi 28 Şubat Salı günü yine Otogar'ın yanında bulunan Elzem Sokak'ta raylara indirilecek.

Tramvay projesi kapsamında ilk tramvayın raylara yerleştirildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, "Kentimizin dört gözle beklediği Akçaray tramvay projesi kapsamında bugün ilk tramvay aracımız raylarla buluştu. Önümüzdeki hafta salı günü ikinci tramvay aracı da gelecek ve mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlayacağız. Kentimize bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akçaray’ın İlk Tramvay Aracı Raylara İndi

Akçaray’ın İlk Tramvay Aracı Raylara İndi

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