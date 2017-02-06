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Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor

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Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından Pamukova Eskiyayla'da inşa edilen Akçay...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından Pamukova Eskiyayla'da inşa edilen Akçay Barajı'na yakın zamanda elektrik türbinlerinin montajlanacağını açıkladı.

Akçay Baraj projesinde şehrin enerji girdilerine önemli katkılar sunacak yeni bir aşamaya geçileceğini duyuran SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Hem Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturacak hem de şehrin enerji üretim kapasitesini arttıracak Akçay Baraj projesinde önemli bir aşamaya geçiyoruz. Bilindiği gibi Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik isale hattı üzerine 3 adet HES inşa edeceğiz. Kısa süre içerisinde bu hat üzerindeki elektrik türbinlerinin montajına başlıyoruz" dedi.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Şehrimiz için dev bir projeyi hayata geçirdik. 100 milyonluk yatırımla inşa ettiğimiz Akçay Barajı Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Proje ile bir taraftan Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluştururken bir taraftan da enerji üreteceğiz. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik isale hattı inşa ediyoruz. Proje ile bir ilki gerçekleştireceğiz. İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde isale hattı üzerine toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip 3 adet elektrik türbini yerleştireceğiz. Proje ile enerji harcamak yerine enerji üreteceğiz. Şehrimizin enerji üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla şehrin en az 50 yıllık içmesuyu geleceğini garanti altına alacaklarını belirten Rüstem Keleş "Akçay Barajı'nın gövdesi tamamlandığında 75 metre yüksekliğe sahip olacak. Alanda gövde için toplamda 700 bin metreküp dolgu yapacağız. Projemizin tamamlanmasıyla şehrimiz için toplamda 40 milyon metreküplük su potansiyeli oluşturmuş olacağız. Böylelikle şehrimizin en önemli su kaynağı olan Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz içmesuyundan da tasarruf sağlayacağız. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah hızlı bir şekilde baraj gövdemizi tamamlayarak alanda su toplamaya başlayacağız" dedi.

Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor

Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor

Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor

Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor

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