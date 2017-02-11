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Akçay: "Hem Şansı Hem Takdiri Kendi Tarafımıza Çevirmeye Çalışacağız"

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Akçay: "Hem Şansı Hem Takdiri Kendi Tarafımıza Çevirmeye Çalışacağız"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, "Şans faktörü hazırlıklı beyinden yanadır" Almanların atasözüdür bu. Çalışacağız, hem şansı hem takdiri...

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, "Şans faktörü hazırlıklı beyinden yanadır" Almanların atasözüdür bu. Çalışacağız, hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız. Perşembe günü Olimpiyakos maçı için hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Osmanlıspor sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu yapılan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Zor bir müsabaka olacağı düşüncesiyle başladığımız bir maçta, erken gol yememiz müsabaka içerisindeki reflekslerimizi ilk yarı düşürmesine rağmen ikinci yarı maçtaki etkinliğimiz ve gücümüz yükseldi. Ancak kaleyi, üç direğin arasını bulamadığımız için skor şu an bizim aleyhimize ve 3 puan Trabzonspor'un hanesine yazıldı. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Aşağı yukarı bir buçuk aydan beri büyük bir gayret ve efor sarf ediyor olmamıza rağmen puan olarak hak ettiklerimizi alamadığımızı düşünüyoruz ancak Allah'ın bu takdiri bir gün başka bir şekilde tecelli edecektir. Çünkü hep zorluk olmayacaktır. Biz de çalışmayı sürdüreceğiz. "Şans faktörü hazırlıklı beyinden yanadır" Almanların atasözüdür bu. Çalışacağız, hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız. Perşembe günü Olimpiyakos maçı için hazırlanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Eğer kendimiz bazı şeyleri kabul ederek aşağı doru gidersek sıkıntı hem bizim için hem de oyuncularımız için daha fazla olacaktır"

Sakat ve cezalı oyuncularla ilgili mikrofon önünde konuşmanın doğru olmadığını belirterek, "Değerli ve değersiz oyunculara dönüşür bazı konuşmalarınız. Siz takım oluşturmak için çaba gösterirken bunlar sizin stratejinizi bozabilir. Mevcut olan yapı içerisinde maksimum seviyede katkı olabilecek olduğumuz eylemler yapacağız ve oyuncular üzerinde tercihlerimizi yapacağız. Bu bir süreç. Geçen yıl da düşüşle başlamış bir süreç yaşadık. O süreci kapattıktan sonra çok önemli noktalara geldik. Bu süreç içerisinde kötü futbol yok. Eğer kötü futbol olursa ve futbol adına yapılması gerekenleri yapamadığınız zaman hocadan başlayarak bir sorun olduğu düşüncesi oluşabilir. Bu nedenden dolayı oyuncu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istatistikler, baktığımız maç sonu değerler; eğer istatistiği de biraz futbolun içine kattığımızda ortaya çok kötü, karamsar bir şey çıkmıyor ama puan olarak evet. Bunun oyuncular üzerindeki yaratacağı psikolojiyi önlemeye çalışmak lazım. Takdirle ilgili, nasiple ilgili olan kısım dışında daha çok çalışarak şansı biraz daha arttırma yönünde önerilerimiz olacak. Daha fazla çalışmak zorundayız. Eğer kendimiz bazı şeyleri kabul ederek aşağı doru gidersek sıkıntı hem bizim için hem de oyuncularımız için daha fazla olacaktır. Süreci iyi kontrol etmemiz gerekiyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Baskılardan çıkarsak Olimpiyakos'a çok büyük sıkıntılar yaşatabiliriz"

Avrupa Kupası'ndaki rakipleri Olimpiyakos'u değerlendiren Akçay, "Teknik olarak zayıf ancak çok hızlı oyunculara sahip ve saldırgan bir futbol oynuyor. Özellikle kendi iç sahasındaki eylemleri de alan sıkıştırmaya yönelik. Eğer hızlı oyuncularımızla birlikte oradan çıkabilirsek ama gol atmamız gerekiyor deplasmanda, çıkarız gibi geliyor bana. Baskılardan çıkarsak Olimpiyakos'a çok büyük sıkıntılar yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

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