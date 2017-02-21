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Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’

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Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’
Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ, turizm sektöründe 2016 yılının olumsuzlukla geçmesi sonucu rehberlerin birçoğunun...

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ, turizm sektöründe 2016 yılının olumsuzlukla geçmesi sonucu rehberlerin birçoğunun işlerini kaybetmesi nedeniyle evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini söyledi.

Başkan Akdağ, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup rehber, Dünya Rehberler Günü, dolayısıyla Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Akdağ, burada yaptığı açıklamada, rehberlerin, ülkemiz tanıtımının en etkin ve başarılı bir bölümünü oluşturduklarını belirtti. "Eğitimleri, bilgileri, donanımları, deneyimleri ile sektörün en önemli emek kesimini oluştururlar" diyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Turizm çok zor bir dönemden geçmektedir. 2016 yılı birçok olumsuzlukla bitti,2017 yılı toparlanma sinyalleri veren turizm,2018 yılından ise çok umutluyuz. Ama maalesef 2016 yılının olumsuzlukları ile rehberlerimizin birçoğu işlerini kaybetmiş ve evlerine ekmek götüremez duruma gelmişlerdir. Turist rehberlerinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Meslektaşlarımıza işsizlik ödeneği, işsiz geçen dönemde rehberlere eğitim desteği sunulması, rehberlere faizsiz kredi, işsizlik sigortası, ucuz konut desteği ve sosyal imkanlar sağlanması gerekir."

Sorunlarının başında kaçak rehberlik geldiğini belirten Akdağ, "Bu faaliyet ülkemizin imajına büyük zarar veriyor,ülke tanıtımın yanlış ve eksik yapılması hem içeride hem de dışarıda maddi ve manevi kayıplara sebep oluyor" diye konuştu.

İsa Akdağ ve rehberler daha sonra Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari'yi makamlarına ziyaret ettiler.

Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’

Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’

Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’

Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’

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