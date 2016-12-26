Akdağmadeni Tso, Öğrencileri Unutmadı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Akdağmadeni Temsilciliği, ilçedeki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Akdağmadeni Temsilciliği, ilçedeki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Yozgat TSO Başkan Yardımcısı Ekrem Hakan Alımlı yaptığı açıklamada, "İlçemiz Akdağmadeni ve köylerinde eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık giyecek yardımında bulunduk. İyi günlerde kullansınlar, eğitime katkı vermeye devam edeceğiz. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Eğitime gerekli yatırımı yapamayan toplumlar çağın gerisinde kalmaya mahkumdur. Biliyoruz ki, insana ve eğitime yapılan her yatırım çok önemli, mutlaka iyi yönde geri dönecektir. Bu güzel organizeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.