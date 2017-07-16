Akdağmadeni’de Vatandaşlar 15 Temmuz Nöbeti İçin Meydanlara İndi

Akdağmadeni Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Belediye Meydanına akın etti.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Belediye Meydanına akın etti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimine tepkilerini göstererek düzenlenen programda belediye meydanını doldurup birlik ve beraberlik örneği gösterdi.

Düzenlenen anma töreni, Hafız Cihan Kodal'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Daha sonra vatandaşlara, 15 Temmuz belgeseli izlettirildi. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Suphi Daştan gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbecilere milletimiz genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla en güzel cevabı vererek bu hain planı bozmuştur. Akdağmadeni o gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ilk sokağa çıkanlardan olup tepkisini güçlü bir şekilde göstermiştir. Şimdi bu zaferin yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve aziz şehitlerin manevi huzurunda yeniden meydanlardayız" dedi.

Millî birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Daştan, "Ülkemiz için yapılabilecek tüm kötülüklere karşı bu birlikle direnilirse her şeyin üstesinden gelebiliriz. Allah bizi bir daha böyle bir hadiseyle karşı karşıya bırakmasın" şeklinde konuştu.