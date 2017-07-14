Akdeniz Açıklarında 156 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 54'ü çocuk 156 Suriyeli göçmeni Mersin'in...

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 54'ü çocuk 156 Suriyeli göçmeni Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıklarında yakaladı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan deniz yolu ile yurt dışına kaçacaklarının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik botları, Taşucu açıklarında Suriye bayraklı ahşap bir tekne içinde düzensiz göçmenleri fark etti. Tekneyi güvenli bir şekilde sahile getiren ekipler, yaptıkları aramada 54'ü çocuk 156 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.