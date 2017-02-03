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Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Başkan Sekmen’e Ziyaret

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Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Başkan Sekmen’e Ziyaret
Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erdeniz Yavuz, Kepez Belediye Meclis Üyesi Adem Çelik, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, Pyramids Grup Temsilcisi Ergün Karabulut'un da bulunduğu ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, Başkan Mehmet Sekmen'i 23-26 Mart tarihleri arasında Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan 7. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Avukat Hakan Tütüncü'nün selamını Başkan Sekmen'e ileten Genel Sekreter İşeri, "7. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı & Yerel Yönetimler Sempozyumu kapsamında tüm dünyadan ve Türkiye'den belediyeler, 23-26 Mart 2017 tarihinde Antalya Fuar Merkezi'nde buluşacak" dedi.

Başkan Mehmet Sekmen de, davetten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Akdeniz Belediyeler Birliği yetkililerine kentte yaptığı proje ve yatırımları anlattı.

Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Başkan Sekmen’e Ziyaret

Akdeniz Belediyeler Birliği’nden Başkan Sekmen’e Ziyaret

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