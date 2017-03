Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan toplama kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmak ve...

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan toplama kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Akdeniz Belediyesi personeli, 6 Mart Pazartesi günü Belediye merkez hizmet binasında kan bağışı kampanyasına katılacak.

Gönüllü ve sürekli kan bağışçılarını arttırmayı ve kan bağışı kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmayı hedefleyen Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenliyor. "Küçük bahaneler, büyük iyiliklere engel olmasın" sloganıyla düzenlenecek olan kampanya çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi personelinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Mersin Şubesi tarafından 6 Mart Pazartesi günü Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binası fuayesinde geçici bir kan bağışı istasyonu kurulacak. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar, bu istasyonda 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kan verebilecek.

Kana duyulan ihtiyacın acil değil, sürekli olduğunu hatırlatan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, gönüllü ve sürekli kan bağışı anlayışının toplumun her kesimine anlatılması gerektiğine işaret etti. Türk Kızılayı yetkililerinin, kan bağışında dönemsel azalmalar yaşandığını belirttiklerine de değinen Aktaş, "Sözgelimi yetkililer, ağırlaşan kış şartlarında bağışlarda azalma yaşandığı ve buna bağlı olarak kan stoklarının düştüğünü ifade ediyorlar. Kan konusunda tüm dünyada saygın bir kimlikle anılan Kızılay Kurumumuz, üstün bir gayretle ülkemizin kan ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Biz yöneticilere de kan bağışının yaygın ve sürekli hale gelmesi için bu tür sosyal farkındalık çalışmalarıyla destek olmak düşüyor. Yapılan istatistiklere göre, ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana gereksinim duyuluyor. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu çerçevede kan verebilecek tüm duyarlı vatandaşlarımızı, 6 Mart Pazartesi günü belediyemizde düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi