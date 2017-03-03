  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek

» »
Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan toplama kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmak ve...

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan toplama kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Akdeniz Belediyesi personeli, 6 Mart Pazartesi günü Belediye merkez hizmet binasında kan bağışı kampanyasına katılacak.

Gönüllü ve sürekli kan bağışçılarını arttırmayı ve kan bağışı kampanyalarına yönelik sosyal farkındalık yaratmayı hedefleyen Akdeniz Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenliyor. "Küçük bahaneler, büyük iyiliklere engel olmasın" sloganıyla düzenlenecek olan kampanya çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi personelinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek. Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Mersin Şubesi tarafından 6 Mart Pazartesi günü Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binası fuayesinde geçici bir kan bağışı istasyonu kurulacak. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar, bu istasyonda 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kan verebilecek.

Kana duyulan ihtiyacın acil değil, sürekli olduğunu hatırlatan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, gönüllü ve sürekli kan bağışı anlayışının toplumun her kesimine anlatılması gerektiğine işaret etti. Türk Kızılayı yetkililerinin, kan bağışında dönemsel azalmalar yaşandığını belirttiklerine de değinen Aktaş, "Sözgelimi yetkililer, ağırlaşan kış şartlarında bağışlarda azalma yaşandığı ve buna bağlı olarak kan stoklarının düştüğünü ifade ediyorlar. Kan konusunda tüm dünyada saygın bir kimlikle anılan Kızılay Kurumumuz, üstün bir gayretle ülkemizin kan ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Biz yöneticilere de kan bağışının yaygın ve sürekli hale gelmesi için bu tür sosyal farkındalık çalışmalarıyla destek olmak düşüyor. Yapılan istatistiklere göre, ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana gereksinim duyuluyor. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu çerçevede kan verebilecek tüm duyarlı vatandaşlarımızı, 6 Mart Pazartesi günü belediyemizde düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Meram Dertlere Derman Olacak03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Bastonla Geldikleri Kozaklı’dan Bastonsuz Ayrıldılar03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Afyonkarahisar’dan, Ecdada 6 Bin 951 Adet Mektup Yazıldı03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • 7 Öğretmene ’By Lock’tan 6’şar Yıl Hapis03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Sanko’ya Vergi Teşekkürü03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başbakan Yardımcısı Canikli’den Şahin’e Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başkan Yılmaz’dan Sporseverlere Müjde03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti