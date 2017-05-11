Akdeniz Belediyesi, Park Sayısını Artırıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Puğkaracadağ ve Burhan mahallelerinde iki yeni park daha yapıyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Puğkaracadağ ve Burhan mahallelerinde iki yeni park daha yapıyor.

Akdeniz Belediyesi, park ve yeşil alanların sayısını arttırmak, halkın dinlenebileceği, çocukların da gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını arttırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, yeni park alanları ve mevcut alanların yenilenmesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, Puğkaracadağ ve Burhan mahallelerinde yeni park yapımına başladı. İki parkta, ağaçlandırma, süs bitkileri, kilitli parke taşlı yürüme yolları, çocuk oyun grupları, aydınlatma direkleri, kamelya, banklar ve spor aletleri yer alacak. Ayrıca, mevcut ağaçların yerine yenileri eklenecek, çimlendirme ve çiçeklendirme yapılacak.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, "Mersin ve Akdeniz'de, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalar yaparken, bir yandan da var olanları korumak ve daha bakımlı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın talebi ve belediyemiz imkanları ölçüsünde yeni parklar yapmaya devam edeceğiz" dedi.