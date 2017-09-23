Akdeniz Belediyesi’nde İşlemler ‘E-belediye’ İle Daha Kolay

Akdeniz Belediyesi, sunduğu "e-belediye" hizmetleri ile vatandaşlara birçok kolaylık sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi, sunduğu "e-belediye" hizmetleri ile vatandaşlara birçok kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar, vergi ödemeleri dahil birçok işlemini, belediye binasına gitmeden internet üzerinden rahatlıkla yapabiliyor.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar belediye binasına gitmek zorunda kalmadan ve zaman kaybetmeden, Akdeniz Belediyesi'nin resmi web adresi üzerinden bir kereye mahsus kaydını yaptıktan sonra, sadece birkaç tuşu kullanarak birçok resmi iş ve işlemini gerçekleştirebiliyor. Belediye bünyesinde kullanılan güvenilir yazılım ağı sayesinde dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden Akdeniz Belediyesi'ne saniyeler içinde ulaşıp, vergi borçlarını ödeyebiliyor.

Vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi'ndeki iş ve işlemleri için gerekli olan tapu bilgilerini veya tapu fotokopilerini Tapu Müdürlüğü'ne gitmeye gerek kalmadan Akdeniz Belediyesi'nin Tapu Müdürlüğü ile entegre ettiği yazılım sayesinde belediye binasından temin edebiliyor. Ayrıca vatandaşlar için gerekli olan nüfus ve kimlik bilgileri, evlenme ve diğer beyan işlemleri için gerekli olan nüfus kayıt örneği, yabancı evlenme belgesi gibi belge ve dokümanlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile yapılan entegre yazılım sayesinde Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden belediye binasından verilebiliyor. Maliye ile entegrasyon yazılım sayesinde de işyeri ruhsatı, gelir birimi, icra birimi ve benzeri işlemler için gerekli olan vergi levhası sorgulama, maliye faaliyet bilgisi sorgulama sistemi üzerinden temin edilebiliyor.

"Vatandaşlarımıza ücretsiz internet park hizmeti verilmektedir"

Açıklamada, "Bölgemizde bulunan merkez binamız önündeki park ile birlikte 4 mahallede bulunan parklara ücretsiz internet hizmeti verilmiştir. Belediyemiz merkez bina önündeki ve diğer 3 mahalledeki parklara gelen vatandaşlarımız ücretsiz internetten telefon, tablet ve bilgisayarları üzerinden erişebilmektedir. Şu ana kadar toplam 5 bin 45 vatandaşımız bu parklarda sunulan ücretsiz internet erişimine kayıt yaptırarak internet kullanımına geçmiştir" denildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kent ve ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırmak ve hizmetlere kısa süre içinde ulaşabilmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, içinde yaşadığımız iletişim çağında, sadece klasik belediyecilik çalışmaları ile değil, güçlü ve güvenli teknolojik altyapıyla da vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.

Vatandaşlarımızın, bulundukları her yerden internet ortamında belediyemizle ilgili iş ve işlemlerini yapabilmesi ve bilgilerine ulaşabilmesi için e-belediye altyapısını güçlendirip, resmi kurumlarla entegre edilmiş yazılımlar yükledik. Bu sayede Mersin ve Akdeniz sakinleri, belediyeye gelmeden, bulundukları yerden birçok resmi iş ve işlemini "e-belediye.akdeniz.bel.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecektir. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıp, her türlü hizmete anında erişebilmelerini sağlamaktır" dedi.

E-belediyecilik hizmetlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin, bir defaya mahsus olmak üzere belediyenin resmi internet sayfasındaki "e-hizmetler" penceresini açıp, ardından "yeni kullanıcı" linkini tuşlayarak, açılan formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Sonrasında mükellefin kullanıcı şifresi, otomatik olarak e-posta adresine gönderiliyor. Vatandaşlar, bu şifreyi kullanarak sisteme giriş yapabiliyor. Sistem sayesinde vatandaşlar, belediye binasına gitmek zorunda kalmadan, kendilerine ait emlak ve çevre temizlik, ilan-reklam vergisi, ödemiş oldukları eski tahsilat makbuzlarını görme ve yine isterlerse kendilerine ait bir borç türünü bir tuşla görüp bilgi sahibi olabiliyor ve kredi kartı ile ödemesini yapabiliyor.