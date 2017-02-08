Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası İçin Hazırlıklar Başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden 200 sporcu, şampiyona...

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden 200 sporcu, şampiyona için hazırlıklara başladı.

Antalya'da 25 farklı okuldan 200 sporcunun katıldığı okullar arası oryantiring yarışması start aldı. 23-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ve Uluslararası Antalya Oryantiring Günleri'ne hazırlık için düzenlenen yarışmada Antalyalı sporcular, Akdeniz Kent Park'ta bir araya gelerek kıyasıya yarıştı. Her biri federasyondan lisanslı olan sporcular, kendilerine verilen 10 hedefi harita ve pusula yardımıyla en kısada bulabilmek için kıyasıya yarıştı. Labirent kulvarlardan başlayan yarışmada belirlenen hedefleri sırasıyla bulmaya çalışan öğrenciler zaman zaman gidecekleri yerleri bulmakta zorlanırken, bazıları ise kısa sürede hedeflerini bulmanın sevincini yaşadı.

Akdeniz ülkelerindeki öğrenciler yarışacak

Şampiyona ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Oryantirig Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, 25 farklı okuldan 200 sporcunun katıldığı Antalya okullara il yarışmasını organizasyonunun, 23-26 Şubat tarihlerinde yapılacak olan uluslararası organizasyona hazırlık niteliğinde olduğunu kaydetti. 200 öğrencinin de Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacağına dikkat çeken Güler, "23-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da uluslararası bir organizasyonumuz var. Bu organizasyona bir hazırlık amacıyla bu etkinliği organize ettik. Buraya arkadaşlarımızın hepsi oraya da katılacaklar. Yapacağımız 23-26 Şubat tarihlerindeki büyük organizasyonda dünya sıralamasına puan veren bir yarış statüsünde 3 tane yarışımız var. Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası var aynı zamanda. Her gün ayrı bir yerde olmak üzere dört günlük dolu dolu bir oryantiring yaşatacağız" dedi.

"Alternatif turizme güzel bir katkı sunacak"

Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'na Türkiye'den bin 800, 20 farklı ülkeden de 200 yabancı sporcunun katılacağını belirten Güler, "Uluslararası federasyona Dünya Gençler Şampiyonası'nı organize etmek için başvuru yaptık. Aynı zamanda Dünya Kayak Oryantiring Şampiyonası ve Dünya Gençler Kayak Oryantiring Şampiyonasını organize etmek için gerekli başvuruları yaptık. Bu başvurularımız önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak genel kurulda değerlendirilecek. Büyük ihtimalle ülkemizi bu tür büyük organizasyonlara daha büyük özverilerle sarılarak ülkemizde de bunları yapacağız. Malum turizmin kötü gidişatında alternatif turizm olarak sunduğumuz oryantiring faaliyetleri dört gün boyunca gerek sporcuları gerekse de yurt dışından ülkemize tereddütle bakanları buraya çekip, bunları ülkemizin bütün alanlarında rahatlıkla oryantiring yapabilecek seviyede etkinlik alanlarımıza taşıyacağız. Bu alternatif turizme de çok güzel bir katkı sunacaktır" diye konuştu.