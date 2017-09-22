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Akdeniz’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor

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Akdeniz’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, asfalt eksiği olan tek bir mahalle bırakmamak için ilçenin bütün mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, asfalt eksiği olan tek bir mahalle bırakmamak için ilçenin bütün mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Iğdır Mahallesi'nde yaptığı yol düzeltme ve stabilize malzeme seriminden sonra, mahallenin yollarının asfaltla kaplanması çalışmaları gerçekleştiriliyor. İş makineleri eşliğinde ve yoğun bir çalışmayla mahallenin sokaklarına 950 ton sıcak asfalt dökülürken, ekiplerin yüksek rakımlı mahalledeki çalışmaları vatandaşların büyük beğenisi ve takdirini topluyor. Ekiplerin, asfalt kaplama hizmetinin yanı sıra kaldırım, bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları Şevket Sümer Mahallesi sokaklarında da devam ediyor. Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Akdeniz Belediyesi'nin mahallede ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Şevket Sümer sokaklarına 4 bin tonun üzerinde asfalt döküldü. Mahallenin sokaklarına ayrıca, 5 bin 230 metretül bordür ile 10 bin 150 metrekare kilitli parke taşı da döşendi. Öte yandan, İhsaniye Mahallesi'nde, MESKİ ve bir gaz firmasının çalışmaları devam ederken, bu çalışmaların önümüzdeki ayın sonuna doğru biteceği, çalışmaların ardından da mahallenin sokaklarının asfaltlanacağı öğrenildi. Yine Nusretiye Malallesi'nin sokaklarında da bir gaz firmasının çalışmalarının sürdüğü, MESKİ'nin ise mahalleyi 2018 yılı çalışma programın aldığı ancak vatandaşları toz ve toprağa maruz kalmamaları için ekipler yama çalışması yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki bütün imkanları ilçe halkımızın hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz. Akdeniz genelinde yoğun bir şekilde süren yol, asfalt kaplama, kaldırım ve parke taşı hizmetleri ile ilçemizin geçmiş yıllarda yapılmayan eksikliklerini tamamlıyoruz. Bu yoğun mesaimiz, Akdeniz'de asfaltsız, kaldırımsız veya yol sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayıncaya dek sürecek. Bölgemizde yağmurlar başlamadan önce, geçmiş yıllarda her yağmurda sular altında ve çamur içinde kalan vatandaşlarımızı bu dertten tamamen kurtarmak için planlı ve programlı bir mesai harcıyoruz. Bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar. Akdeniz'de yol açma ve düzenleme, asfalt kaplama ve kaldırım yapım çalışmaları, bütün mahallelerimizdeki ihtiyaçlar sona erene kadar aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

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