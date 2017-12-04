Akdeniz’de Fırtına Uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın Akdeniz'de fırtına beklendiği uyarısı yaparak, denizcilerin tedbirli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın Akdeniz'de fırtına beklendiği uyarısı yaparak, denizcilerin tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gece yarısına kadar denizde fırtına beklendiği bildirildi. Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilecek 6 ila 8, yer yer de 90 kilometreye ulaşacak 9 kuvvetinde fırtına tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.