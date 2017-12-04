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Akdeniz’deki Metruk Bina Ekipler Tarafından Yıkıldı

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Akdeniz’deki Metruk Bina Ekipler Tarafından Yıkıldı
Akdeniz Belediyesi ekipleri, bina sahiplerinin onayı ve encümen kararıyla Bahçe Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, bina sahiplerinin onayı ve encümen kararıyla Bahçe Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, gerek vatandaşlar ve bina sahiplerinden gelen şikayet ve talepler gerekse ekiplerin sahadaki incelemeleri sırasında belirlenen terk edilmiş yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan terk edilmiş yapıların yıkım çalışmaları kapsamında bir bina daha ortadan kaldırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bina sahiplerinin onayı ve Belediye Encümeni kararı ile Bahçe Mahallesi 4623 sokak üzerinde bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. İlk olarak sokağın güvenliği sağlayan ekipler, daha sonra iş makineleri aracılığıyla bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüşen iki katlı yapının yıkımını yaptı. Ekipler, yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca molozu ve inşaat atığını da yine belediyeye ait kamyonlara yükleyerek mahalleden çıkardı.

Fen işleri ekiplerinin yıkım çalışmasını izleyen Bahçe Mahallesi sakinleri, harabeye dönüşen metruk binanın, özellikle çocukları için büyük tehlikeler oluşturduğunu, kimi zaman da madde bağımlılarının veya tanımadıkları kişilerin söz konusu binayı kullandığını ifade ederek, terk edilmiş yapının yıkılması dolayısıyla Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Önceliğimiz, insanlarımızın can güvenliğidir"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında yer alan, can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturan metruk yapılarla ilgili her türlü şikayet ve talebin, fen işleri ekiplerince en kısa sürede ele alındığını vurguladı. Pamuk, "Bu tür terk edilmiş metruk yapılar, bir yandan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederken, bir yandan da sosyal riskler barındırdığı için insanlarımızı çok tedirgin ediyor. Akdeniz Belediyesi olarak önceliğimiz, insanlarımızın can güvenliğidir. Bu nedenle gerek kentimizin huzuru ve estetiğine zarar veren gerekse de vatandaşlarımızı tedirgin eden bu tür metruk binaların yıkımına yönelik mücadelemiz, kararlı ve aralıksız şekilde devam edecek" dedi.

Başkan Pamuk, vatandaşların; tehlike oluşturan metruk yapılarla ilgili talep ve şikayetlerini, fen işleri yetkililerine ulaştırabileceklerini bildirdi.

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