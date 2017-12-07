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Akdoğan: “145 Hasta Hava Ambulanslarıyla Sevk Edildi”

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Akdoğan: “145 Hasta Hava Ambulanslarıyla Sevk Edildi”
Van İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan, kentte son bir yıl içinde 145 hastanın Sağlık Bakanlığına ait hava ambulanslarıyla diğer şehirlerdeki...

Van İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan, kentte son bir yıl içinde 145 hastanın Sağlık Bakanlığına ait hava ambulanslarıyla diğer şehirlerdeki hastanelere nakledildiğini söyledi.

1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Van Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontörlü Merkezini ziyaret eden Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Akdoğan, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne çok iş düştüğünü söyledi. Özelikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kış mevsiminden Van ilinin daha fazla etkilendiğini ve coğrafik yapısı nedeniyle yoğun kar yağışı gören iller arasında olduğunu ifade eden Akdoğan, vatandaşlardan 112 Çağrı Merkezine asılsız çağrılar yapmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. Akdoğan "İlimizde 2017 yılında çıkılan vaka sayısı 66 bin 972'dir. Bunların haricinde toplam 87 asılsız çağrı alınmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını özellikle rica ediyoruz. Lütfen 112'yi gereksiz meşgul etmeyin. Aynı zamanda ilimizden son bir yıl içinde 145 hasta, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulanslarıyla diğer şehirlerdeki hastanelere nakledilmiştir" dedi.

Uzm. Dr. Akdoğan, acil durumlarda saniyelerin bile çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda yol verilmesi konusunda özen gösterilmesini istiyoruz. Zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmayalım, duyarlılık gösterelim" şeklinde konuştu.

Ziyarette Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan'a Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı Şebnem Kartal ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer de eşlik etti.

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