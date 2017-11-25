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Akdoğan: “Siyasetin Amacı Adaleti Tesis Etmektir”

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Akdoğan: “Siyasetin Amacı Adaleti Tesis Etmektir”
Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" başlıklı konferans için Sakarya'ya geldi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" başlıklı konferans için Sakarya'ya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Best Western Premier Otel'de gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Eski Milletvekili Recep Yıldırım, SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Zeki Toçoğlu, "Hem düşünce hem de siyaset dünyamıza çeşitli katkılar sağlamış ve katkılar sunmaya devam edecek olan değerli bir konuğumuzu bu akşam misafir ediyoruz. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Modern siyasetname"

Sakarya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, "Bizleri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum. "Lidelik ve Siyasi Liderlik Erdoğan" kitabını modern dönemin bir siyasetnamesi olarak düşünebilirsiniz. Siyasi hayatın temel değerlerini ortaya koyan bu siyasetnameler tarihimizn her döneminde kaleme alınmıştır. Liderlik tanımlamasını Türkiye'nin örnek bir lider şahsiyeti olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden kaleme aldık. Erdoğan'ın temel liderlik özelliklerini, siyasete bakış açısını, siyasi felsefeni de kitabımızda ayrıntılarıyla orataya koymaya çalıştık. Siyaset, vicdan sızlaması ile başlayan bir durumdur. İnsan olarak bakarsınız Dünya'da birçok haksızlıklar vardır. Bu olayların karşısında içinize birşeyler oturur ve haksızlıklar için bir şey yapmam lazım diye düşünürsünüz. Bir şeyin yanlış gittiğine üzüldüğünüzde ortaya çıkan vicdan sızlamasıyla siyaset başlar. Bir siyasetçi özellikle dava adamı olmalı, hedefe kilitlenmelidir. İşte Recep Tayyip Erdoğan böyle bir liderdir. Dava, bir iddia sahibi olmak demektir. Dava adamı olmak sonucunu Allah'a bırakıp o yolun mücadelesini vermektir" dedi.

"Başaramadılar"

Akdoğan sözlerinin devamında, "Siz bir iddia ile ortaya çıktığınızda birçok şeye meydan okuyorsunuz. Bu da birilerini rahatsız eder. Arap baharı tersine döndü bazı çevrelerin işine gelmedi. İşbirlikçi ve otoriter rejimlere dokundu. Bölgeyi tanzim etmek için müdahaleler oluyor. Ülkeler yönetiliyor. Bazen sokak gösterileri çıkartılıyor. Ses kayıtları dinleniyor. Askeri müdahaleler yapılıyor. Tüm bunlar Türkiye'de de denendi. Ama başaramadılar. Erdoğan, misyoner, karizmatik ve bütünleştirici bir liderdir. Türkiye'de karizmatik lider olmadığını söylüyorlar. Ama 15 Temmuz gecesi gördük ki halkını sokağa dökebilen, tankların karşısına dikilmesini sağlayan bir lider var. Halkıyla bütünleşmiş bir lider. Diğerlerinde olmayan işte bu bütünlüktü. Bundan dolayı başaramadılar ama oyunlar bitmiş değil. FETÖ oyunlarına devam ediyor. Bölgemizde karışıklıklar devam ediyor. Karizmatik lider, yol ve yön oluşturan, büyük kitleleri peşinden sürükleyen, kendi ideolojisini belirleyen yaşarken bir efsaneye dönüşen kişilerdir. Erdoğan yaşarken kahramana dönüşen bir liderdir. Siyasetin ahlaki amacı adalettir. Adaleti tesis etmek ve ihya etmektir. Sadece kendi halkı için değil, bütün dünya mazlumlarına sahip çıkmaktır. Haksızlıklara karşı duruş ortaya koymaktır. Umut olabilmektir. Dünya mazlumları yüzünü Türkiye'ye dönüyorsa siz umut olmaya başlamışsınız demektir. Umut olmak, zulümleri bitirmeye çalışmak gibi dertleriniz varsa çıkarsınız "Dünya beşten büyüktür" dersiniz. Küresel güçlere mazlumların ahını dile getirirsiniz. Çok karanlık hesaplar var. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde oldukça, sımsıkı birbirimize bağlandıkça hiçkimse bir şey yapamaz. Yalanlar, algı operasyonlarla tekrar hamle yapacaklar ancak kuşkuya, şüpheye düşmeyen toplumu hiç kimse alt edemez" dedi.

Doç. Dr. Akdoğan, konferansın sonunda katılımcılara "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabını imzaladı.

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