Akgül: 'Bir kamyon çakıl davası değil'

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu: "Bu dava yol davası, bir kamyon çakıl davası değildir."

"AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne 16 yıl geçti. 15 yıldır hükümetimiz icraatlarını çok güzel bir şekilde yerine getirdi" diyen Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Tabii ki; burada şunu vurgulamadan geçemeyiz, muhtar bile olamaz dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran ve o günden bugüne davaya sahip çıkan sizlere, tüm halkımıza şükran ve minnetlerimizi sunmak istiyorum. Çünkü o gün ki şartlarda parti teşkilatı kurulurken bir çok vatandaşımız üye olmaktan çekiniyordu, partiye gelmekten imtina ediyordu. Acaba ne olur diye tereddüt içindeydi ama Allah’a şükür olsun ki bugün gerek Salıpazarı’nın, gerek Türkiye’nin geldiği noktaya, gerekse dünyadaki Müslümanlara Türkiye’nin umut olmasına bakarsak diyorum ki; iyi ki; bu partide siyasete başlamışız. İyi ki; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde siyasete başlamışız ve bugüne kadar gelmişiz.

ÖNEMLİ OLAN ÜLKEMİZİN BEKASI...

Bu bir bayrak yarışı. Bir dönem meclis üyeliği yapan arkadaşlar var, yönetimde olan arkadaşlar var, zaman zaman görev değişikliği oluyor. Ancak biz şuna inanıyoruz ki ister mahalle başkanı olsun, ister oy veren bir vatandaş olsun, ister belediye başkanı, ilçe başkanı, isterse kadın kolları, gençlik kolları yönetiminde olsun burada önemli olan ülkemizin bekası, ülkemizin geleceği, bu dava önemli. Onun için burada hiç kimseyi ayrı görmüyoruz. Ben nasılsam bu davaya beraber baş koyduğum arkadaşlarda benimle eş değerdir. Burada ayrı gayrımız olmaz çünkü bizler birlik beraberlik içinde olmasak bugünlere kadar gelemezdik. Bizler Salıpazarı’nda, Samsun’da, Türkiye genelinde dik duruşumuzu göstermeseydik, liderimizin arkasında durmasaydık, bu davaya sahip çıkmasaydık bugün Türkiye’nin nasıl olacağı hiç belli değildi.

BU YAPTIĞIMIZ BİR İBADETTİR

Ben daha önce de vurgulamıştım, bu davada yürüyen arkadaşlara diyorum ki, bu yaptığımız bir ibadettir. Çünkü ülkenin geleceği için, hepimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, dünya Müslümanlarının zulümden kurtulması için ve onlara umut olan Türkiye’nin daha güçlü olması için beraber yürüdüğümüz bu yolda yaptığımız işin bir ibadet olduğuna canı gönülden inanıyorum. İnşallah yüce mevlam katında bir ibadet sevabı yazmıştır. 16 Nisan’da bugüne kadar Türkiye’de olan gelişmişliklere bir ivme daha katarak yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz.

HAYIR DEMEK VİCDANİ SORUMSUZLUKTUR

Ben düşünüyorum, acaba bu hayır diyenlerin gerekçesi ne, ama bulamıyorum. Düşünüyorum, araştırıyorum, okuyorum ama sadece muhalefet olsun diye, sadece birileri evet dedi diye, sadece birini sevmiyorum diye bu oylamada hayır oyu vermek gerçekten vicdani bir sorumluluktur. Bu yüzden benim sizden istirhamım, bir oy bile bizim için çok önemli, gerek Salıpazarı’nda gerek Türkiye genelindeki bir oy. Birer birer dostumuzu ikna ederek vereceğimiz bir oy çok önemli. Bunun için bu kutsal seçimi çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

BİR KAMYON ÇAKIL DAVASI DEĞİL...

Şöyle bir durum da olabilir, çevrenizden biri belediye başkanına, ilçe başkanına, milletvekiline kızmış olabilir ve ya bir başka siyasiye kızmıştır, kırgındır olabilir ama bunları bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü buradaki dava bir km yol davası, bir kamyon çakıl taşı davası değil. Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir dava olduğu için kafamızdaki diğer düşünceleri bir kenara bırakıp, 16 Nisan’a odaklanarak hep beraber el ele vererek iyi bir sonuca gideceğimize canı gönülden inanıyorum."