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Akgül’den 8 Yıllık Hizmet Sunumu

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Akgül’den 8 Yıllık Hizmet Sunumu
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının düzenlediği Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında 2009 yılından...

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının düzenlediği Aralık Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında 2009 yılından bu yana Mamak'ta yapılan yatırımları ve yaşanan büyük dönüşümü anlattı.

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Danışma Meclisi toplantısında konuşan Milletvekili Akdoğan, "Ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Yaşanan bu terör olayları hepimizin moralini bozuyor. Terör saldırılarının amacı zaten bir yılgınlık meydana getirmektir. Bir karamsarlık oluşturmaktır. Öncelikle bu tuzağa düşmemek lazım. Türkiye dünden çok daha güçlü bir ülke" dedi.

Toplantıda ayrıntılı bir sunum yapan Akgül, "2009 yılından bu yana gecemizi gündüzümüze katarak personelimizle ve meclis üyelerimizle birlikte aldığımız emanetin hakkını vererek en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu sene 8. yılımızı tamamlamak üzereyiz. Göreve geldiğimizde önce mali disiplini sağladık. 2009 yılında 78 milyon yıllık geliri, 200 milyon borcu olan bir belediye vardı. Bugün geldiğimiz noktada 2017 bütçesini 330 milyon olarak oluşturduk" ifadesini kullandı.

İlçede yaptıkları yatırımlara ayrıntılı olarak değinen Akgül şunları kaydetti:

"Başkent'in en büyük ilçelerinden biriyiz. Göreve geldiğimizde Mamak'ta elle tutulur bir tesisimiz yoktu. Bu kadar büyük ilçede 2009 yılına kadar kapalı pazar, yüzme havuzu, spor salonu, stat bulunmuyordu. Öncelikli olarak bu ihtiyaçları

karşıladık. Eğitimden kültüre, spordan ticarete kadar Mamak'ta birçok konuda ilklere imza attık."

Kentsel dönüşüm 7 bölgede devam ediyor

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da katılımcılara bilgi veren Akgül, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız 7 ayrı bölgede devam ediyor. Binlerce gecekondunun yıkıldığı Mamak'ta yerine modern konutları inşa ediyoruz. Etap etap tamamlanan kentsel dönüşüm projelerimizle Mamak yepyeni bir kimlik kazandı" dedi.

Son dönemde yaşanan terör olaylarına değinen Akgül, "Azerilerin güzel bir lafı vardır, "yol üzerinde bağı olanın başı dertten kurtulmaz" derler. İşte bu ülkede yol üstündeki bağ. Gerek coğrafyası, gerek insanıyla tarih boyunca hep saldırılarla, hainliklerle, kumpaslarla muhatap olmuş bir milletiz. Biliyoruz ki güçlü olursak bu hainler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak" diye konuştu.

Kapanış konuşmasını yapan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü, "Örnek çalışmalara imza attığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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