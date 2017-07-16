Akgüloğlu: “15 Temmuz Milletin Ferasetinin Adıdır. Bugün Yaşananlar 120 Yıl Öncede Vardı”

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, basın bildirisi yayınlayarak, "Bir yıl önce FETÖ terör örgütü tarafından...

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, basın bildirisi yayınlayarak, "Bir yıl önce FETÖ terör örgütü tarafından yapılan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü telin etti." dedi.

Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, yaptığı açıklamasında bir yıl önce yaşanan kalkışmanın sonuçlarına dikkat çekti. "15 Temmuz gecesi yapılan, sinsi ve alçak saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyoruz. Bu kalkışmanın içinde yer alanların yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" diyerek tepkisini dile getiren SMMMO Başkanı Akgüloğlu, darbeci hainlerin, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile esas amaçlarının ülkemizin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmak olduğuna değindi. 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye'yi değil, içinde bulunduğumuz bölgenin işgalini hedeflediğini, İslam dünyasını da derinden yaraladığını ifade eden Akgüloğlu, "15 Temmuz aslında bir süreç. Kendiyle başlamayan, kendiyle bitmeyen bir süreç. 7 Şubat, 17-25 Aralık, kalkışma sonrası devreye sokulan ekonomik darbe girişimi, sonra Avrupa'daki Türk vatandaşları üzerinden sürdürülen uluslararası siyasi darbe girişimi, Katar üzerinden yapılmak istenen darbe girişimi bir ve "tek" sürecin parçası. Kimisi kanlı, kimisi paralı, kimisi ruhi, yani farklı yüzleri, katmanları, alanları ama sonuçta aynı mekanizmanın, aynı fiiliyatın bir parçası" dedi.

Bugün yaşananlar 120 yıl öncede vardı

Darbe kalkışması ile birlikte yaşananların 120 yıl öncelerde de yaşandığına işaret eden Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, "Bütün Avrupa, Sultan Abdulhamidi'in karşısındaydı. Elbette yanlışlarından dolayı değil, Osmanlı Devleti'ni güçlendirdiği için. Aynı şekilde bütün Avrupa, terör örgütleri ve şer güçleri, Türkiye'yi her alanda güçlendirdiği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, onu bertaraf etseler, önlerinde başka ciddi bir engelin kalmayacağını düşünüyorlar. Ve beşer Planında öyle de, O sadece bu ülkenin değil, gönül coğrafyamızın da beşer planındaki en büyük ümidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliği, milletin feraseti ve dirayeti ile buluştu. Ordu, polis, medya, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bütün millet bu ihanete "hayır" dedi, muazzam bir direniş destanı çıktı ortaya. Bu Destanda Konu Vatan olunca gerisi teferruattır diyerek başından beri dik duruşu ile Ülkeyi sıkıştığı dar alandan, kıstırıldığı karanlık sokaktan çıkarmanın amansız mücadelesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Sayın Devlet Bahçeli'ye de takdir ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Birliğimizi dirliğimizi diri tutalım

15 Temmuz darbe kalkışmasının unutulmaması ve unutturulmaması adına herkesin görevini tam anlamıyla yapmasının önemini anlatan Akgüloğlu, "Birliğimizi, kardeşliğimizi, ümmet bilincimizi ve kötülük odaklarına karşı direnişimizi sürekli diri tutmamızın önemli imkânlarından biri olan "15 Temmuz Kıyâmı"nın ve "ruh"unun zedelenmesine de, içinin boşaltılmasına da asla izin vermemeliyiz, kalıcı bir "enerji kaynağı" ve diriliş noktası olarak pekiştirilmeliyiz. 15 Temmuz kıyâmı; "Çanakkale ruhu"nun, "millet ve ümmet şuuru"nun tekrar dirildiği gündür. 15 Temmuz kıyâmının ruh kökü ve heyecan kaynağı Salâ-Ezan, Tekbir ve Şehadet olmuştur. Milletimizi, birlik ve beraberliğe, tüm hain girişimlere karşı teyakkuz halinde olmaya davet ediyoruz. 15 Temmuz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet, yakınlarına metanet diliyoruz" diye konuştu.