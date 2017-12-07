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Akgün Altuğ: "Önümüzde Çok Önemli Maçlar Var"

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Akgün Altuğ: "Önümüzde Çok Önemli Maçlar Var"
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, önlerinde çok önemli maçlar olduğunu söylerek, "El ele verirsek, gücümüzü birleştirirsek...

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, önlerinde çok önemli maçlar olduğunu söylerek, "El ele verirsek, gücümüzü birleştirirsek basketbolu Sakarya'da kalıcı hale getirip yeni başarılar elde edilmesini sağlayabiliriz. Önümüzde çok önemli maçlar var. İnşallah bu süreçleri başarı ile atlatıp bu güzel şehre yakışan sonuçları elde eder, taraftarımızın yüzünü güldürürüz" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Antrenör Selçuk Ernak ve takım kaptanları Tufan Önen ile Lazeric Jones basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı. Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda takımla ilgili ve yapılacaklar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

"Hedefi yükseltebiliriz"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ yaptığı açıklamada, "Bu hafta önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağız. Geçtiğimiz hafta rakibimiz olabilecek bir takım olan Banvitle oynadık. Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden biri. İyi bir oyunun sonunda bu takıma karşı galip gelmesini bildik. Hocama ve takımımıza teşekkür ediyorum. İlk yarı için önümüzde daha 6 maç var. Hedefimizin ne olduğunu sizlere anlatmıştık. Bu ligde yeniyiz amacımız sadece bu ligde sürekli olmak ve ligde kalmak. Elde etmiş olduğumuz galibiyetler ve hocamızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hedefimizi biraz daha yükseltme ihtimali olduğunu biliyoruz" dedi.

"Sakarya basketbol potansiyeli güçlü olan bir şehir"

Sakarya basketbol potansiyeli güçlü olan bir şehirdir diyen Başkan Altuğ, "Büyükşehir Basketbol Takımına bildiğiniz gibi en önemli desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu sağlıyor. Ona huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takımın yapılanmasında çok büyük destekleri olan Cavit abime, hocama ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz hedefimizi belirledik fakat bu hedefler başarı geldikçe tazeleniyor. Sakarya basketbol potansiyeli güçlü olan bir şehir. Bizler de basketbolu sürdürmek, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bir sezon ardından geriye düşmek, düşüşe geçmek bizim için iyi olmaz. Bu nedenle yapmamız gereken sürekliliği sağlamak. Burada tabi ki en önemli görev taraftarımıza düşüyor. Kendilerinden bize her zaman destek olmalarını rica ediyoruz. Desteklerini esirgemesinler. Bu konuda Sakarya'da ki STK'lardan, yöneticilerimizden ve iş dünyamızdan her zaman takımımızın yanında olmalarını bekliyoruz. Büyükşehir Basketbol takımı Sakarya şehrinin takımıdır. Ona sahip çıkacak olan da Sakarya şehridir. El ele verirsek, gücümüzü birleştirirsek basketbolu Sakarya'da kalıcı hale getirip yeni başarılar elde edilmesini sağlayabiliriz. Önümüzde çok önemli maçlar var. İnşallah bu süreçleri başarı ile atlatıp bu güzel şehre yakışan sonuçları elde eder, taraftarımızın yüzünü güldürürüz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Ernak: "Yeni hedeflere yürüyeceğiz"

Koç Selçuk Ernak ise yaptığı açıklamada, "Bu ligde mücadele etmek gerçekten çok zor. Biz burada kalıcı olmak, bu işi sürdürebilmek için zor bir yola çıktık. Sadece A takım değil altyapısı ile de ilgileniyoruz. Çok genç bir takımız. Farklı çevrelerden çok güzel destekler alıyoruz. Bu pozitif destek oyuncularımız üzerinde de çok güzel etki uyandırıyor. Mücadele seviyesi bakımından çok iyi ve saygınlık oluşturmuş bir takımız. Başka takımlarda çıkış yapması beklenen oyuncular bizim ile birlikte kendilerinden bahsedilir haline geldiler. Gelecek sezonlarla ilgili planlarımızı yaptık. Sağlıklı bir sezon geçirip, bu iskeletin üzerine yapacağımız katkılarla geleceğe dönük yeni hedeflere doğru yürüyeceğimize inanıyoruz. 9 maçta 5 galibiyet kazandık. Türkiye kupasında son 8'e kalma şansımız bulunuyor. İlk senede böyle bir hedefe odaklanmak çok büyük bir başarı. Elde ettiğimiz bu galibiyetlerin böyle bir önemi var. Takım olarak motivasyonumuz çok iyi. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Darüşşafaka, TOFAŞ ve Beşiktaş maçlarında kazanabilecek duruma gelmiştik. Bazen gücümüz yetmiyor ama hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmıyoruz. Bunun bize olumlu bir yansıması var. Sonuna kadar mücadele ettik diyerek bununla mutlu olacak insanlar da değiliz. Neticede kazanmak istiyoruz" dedi.

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