  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Başladı

» »
Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Başladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" başladı.

Akharım Belediyesi öncülüğünde Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) ortaklığında yarışma Örenler Barajında başladı. Yarışma bu gün sabah saat 07.00'de Örenler Barajında yapılan kura çekimi ile start aldı. Yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek yarışmaya her takımdan 3'er kişi yarışmacının katıldığı 46 takım yer alıyor. Kura çekimi ile başlayan yarışmada takımlar 33 metre aralığında, dört olta ve dört iğne ile yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo ve uzunluğunun değerlendirileceği iki kategoride yarışacak.

Yarışma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç, "Türkiye genelinde benzer bir çok yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalardan bir tanesi için buradayız. Amacımız yakala-Bırak kültürünü, spor arkadaşlarımızın amatör ruhunu geliştirmek. Gölde var olan kültürü devam ettirmek. 46 takımımız 3'er yarışmacı ile katılıyor. Yakaladığımız balıkları kilo ve uzunluğunu ölçtükten sonra göle tekrar bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"Yarışmanın daha sonraki yıllarda da sürdürülmesini istiyorum"

Kentte ilk defa böyle bir yarışma yapıldığını ifade eden Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal ise açıklamalarında şunları söyledi:

"Bana bu yarışmanın yapılacağı söylendiğinde "hemen derhal" dedim. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu yarışmanın ilkinin beldemizde düzenlenmesi güzel bir şey. Bu yarışmanın devamının sonra ki senelerde de sürdürülmesini istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım."

Ankara'dan yarışmaya katılan 37 yaşında ki Koray Şahin'de yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu benim 6'ıncı yarışmam. Şuana kadar yakaladığım en büyük balık 9 kilo çıvarında idi. Bütün arkadaşlara bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Sadece amaç balık tutmak değil vakit geçirmek, stres atmak özelikle şehirden uzaklaşmak" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:08
  • Van’dan Esenyurt Belediyesi’ne Teşekkür23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Orman Köylülerinden Şükür Yemeği23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • “İşbirliği İle Kobi’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” Kapanış Toplantısı Yapılacak23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Tüba - Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (Gebip) Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ve Gebip Konferansı, Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşti23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bulduğu Taklacı Güvercinin Sahibini Arıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bangladeş Ordusu, Rohingya Kamplarında Çalışmalara Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Buca’da Balkan Rüzgarı Esiyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti