Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" başladı.

Akharım Belediyesi öncülüğünde Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) ortaklığında yarışma Örenler Barajında başladı. Yarışma bu gün sabah saat 07.00'de Örenler Barajında yapılan kura çekimi ile start aldı. Yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek yarışmaya her takımdan 3'er kişi yarışmacının katıldığı 46 takım yer alıyor. Kura çekimi ile başlayan yarışmada takımlar 33 metre aralığında, dört olta ve dört iğne ile yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo ve uzunluğunun değerlendirileceği iki kategoride yarışacak.

Yarışma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç, "Türkiye genelinde benzer bir çok yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalardan bir tanesi için buradayız. Amacımız yakala-Bırak kültürünü, spor arkadaşlarımızın amatör ruhunu geliştirmek. Gölde var olan kültürü devam ettirmek. 46 takımımız 3'er yarışmacı ile katılıyor. Yakaladığımız balıkları kilo ve uzunluğunu ölçtükten sonra göle tekrar bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"Yarışmanın daha sonraki yıllarda da sürdürülmesini istiyorum"

Kentte ilk defa böyle bir yarışma yapıldığını ifade eden Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal ise açıklamalarında şunları söyledi:

"Bana bu yarışmanın yapılacağı söylendiğinde "hemen derhal" dedim. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu yarışmanın ilkinin beldemizde düzenlenmesi güzel bir şey. Bu yarışmanın devamının sonra ki senelerde de sürdürülmesini istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım."

Ankara'dan yarışmaya katılan 37 yaşında ki Koray Şahin'de yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu benim 6'ıncı yarışmam. Şuana kadar yakaladığım en büyük balık 9 kilo çıvarında idi. Bütün arkadaşlara bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Sadece amaç balık tutmak değil vakit geçirmek, stres atmak özelikle şehirden uzaklaşmak" diye konuştu.