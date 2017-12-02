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Akhisar Ak Parti’de Yeni Başkanı İbrahim Sayın Oldu

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Akhisar Ak Parti’de Yeni Başkanı İbrahim Sayın Oldu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tek listeyle gidilen AK Parti Akhisar 6. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına İbrahim Sayın seçildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tek listeyle gidilen AK Parti Akhisar 6. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına İbrahim Sayın seçildi.

AK Parti Akhisar 6. Olağan Kongresi Akhisar Belediyesi Park İçi Sinema Salonu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, gençlik ve kadın kolları ve partililer katıldı. 6 yıldır AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Şenyiğit'in aday olmadığı kongrede, İsmail Sayın'ın listesi delegelere sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrası başlayan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Karaaslan, "Siyaset her şeyden önce ahlakla yapılan iştir. Ben CHP Genel Başkanına artık lider demeyeceğim, çünkü lider sıfatı başka bir sıfattır, sorumluluk isteyen bir sıfattır. Onun için bir daha kullanmayacağım" dedi. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 202 delegenin oyunu alan İbrahim Sayın, AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığına seçildi. İbrahim Sayın'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Ali Rıza Çelik Ahmet Özbek, Cemal Gürmen, Celal Gülserp, Emre Güler, Fikriye Korkmaz, Hüseyin Koçoğlu, Hüseyin Güleç, Halil Emre Pehlivan, İsmail Lalancı, Kutay İnan, Mehmet Nuri Tekin, Mustafa Pekçetin, Mesut Efe, Mesut Can Oklemer, Mehmet Demirer, Mehmet Can İldeş, Neşet Sarıkaya, Orhun Sarıyar, Reyhan Al, Şadiye Saraç, Tuğba Bacak, Ümmü Habibe Dönmez ve Yunus emre Füzün"

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