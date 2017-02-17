Akhisar Belediyespor, Acıbadem’i Konuk Edecek

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı, 24. hafta mücadelesinde Acıbadem Üniversitesini konuk edecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı, 24. hafta mücadelesinde Acıbadem Üniversitesini konuk edecek.

Yeşil-siyahlı takım, bugün Akhisar Belediye Spor Salonu'nda saat 15.00'de yapacağı son hazırlık ile çalışmalarını tamamlayacak. Akhisar takımında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de yapılacak müsabakayı Tahsin Kuzu, Kazım Çetin ve Duhan Köyiçi yönetecek. Maç başına 80 sayı ortalaması bulunan ev sahibi ekip, 32 puan ile 11. sırada bulunurken, maç başına 78 sayı ortalaması bulunan Acıbadem Üniversitesi ise 39 puan ile 5.sırada yer alıyor.

Geçen hafta deplasmanda Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı'na 6 sayı farkla yenilen Akhisar Belediyespor'da Leemire Goldwire, 408 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, rakip takımın en skorer oyuncusu konumunda 460 sayı ile Carl Bracey Arman Wright bulunuyor.

Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı Başntrenörü Serhat Yapıcı'nın karşılaşmaya Cenk, Goldwire, Sercan, Reha, Tyler Smith beşlisi ile çıkması bekleniyor. Sezonun ilk devresinde İstanbul Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Akhisar Belediyespor, rakibine 22 sayı farkla 99-77 mağlup olmuştu.