Akhisar Belediyespor, Acıbadem’i Son Periyotta Devirdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor Basketbol takımı bugün saat 18.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu'nda İstanbul temsilcilerinde...

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor Basketbol takımı bugün saat 18.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu'nda İstanbul temsilcilerinde Acıbadem Üniversitesini konuk etti. Ligin ilk devresinde deplasmanda Acıbadem'e farklı yenilen yeşil-siyahlılar rövanşı aldı. Akhisar Belediyespor karşılaşmadan 84-78 galip ayrılan taraf oldu.

Başhakem Tahsin Kuzu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk periyoduna hızlı başlayan konuk ekip Acıbadem Üniversitesi 14-22 önde kapatırken konuk ekip ikinci periyotta bu hızını korudu ve 15-19 önde kapatarak soyunma odasına 32-41 önde gitti.

Üçüncü periyotta 21-19 üstünlük sağlayan Akhisar Belediyespor, son periyotta sahayı rakibe dar etti 31-18'lik skor elde etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 84-78 önde kapatarak ligde rahat bir nefes aldı.

David Tyler Smith 23 sayı ile Akhisar Belediyespor'da en skorer oyuncu olurken konuk ekip Acıbadem Üniversitesi Basketbol takımında ise Carl Bracey 31 sayı ile hem maçın hem de takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ligde 24. hafta fikstüründe ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor 34 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip ise 40 puan ile 6. sırada yer aldı. Akhisar Belediyespor ligin 25. haftasında 1 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17'de Muğla Ormanspor'un konuğu olurken, Acıbadem Üniversitesi ise aynı gün saat 16'da Mamak Belediye Ankara DSİ basketbol takımını konuk edecek.