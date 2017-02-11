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Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

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Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor
Akhisar Belediyespor yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Akhisar Belediyespor yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde sabah yaptığı ter idmanı ardından Manisa'ya hareket etti ve burada maç saatini bekleyecek. Kafkas, Rize maçı kadrosuna sakatlığı süren Daniel Larsson ile Alper Uludağ, Tolga Ünlü ve Orhan Taşdelen'i almadı.

8. randevu

21 puan ile 13. sırada bulunan ev sahibi ekibini 19 puanla Çaykur Rizespor takip ediyor. İki ekip Süper Lig'de yarın 8. randevuda karşı karşıya gelirken konuk ekip rakibin 4, ev sahibi ekibin ise 1 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Akhisar Belediyespor Süper Lig'de evinde rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu sezonun ilk devresinde Rize'de yapılan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın bilet fiyatları misafir takım ve kale arkası 10, Maraton Akigo 11, Kapalı Alt 15 ve VIP 20 TL'den satılıyor.

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