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Akhisar Belediyespor Çeyrek Finalde

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Akhisar Belediyespor Çeyrek Finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ekibi Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Spor Toto 2. Lig takımı Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek, çeyrek...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ekibi Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Spor Toto 2. Lig takımı Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Hedeflerden bir tanesi gruplardan çıkmak ve ilk 8'e kalmaktı. Hem grup lideri olarak çıktık ve ilk 8 içerisine kalmayı başardık. Özellikle hiç beklemediğimiz Galatasaray yenilgisinden sonra bu maçın önemi arttı. Oyuncuların tekrar moral bulmaları ve öz güvenleri açısından önemli bir karşılaşmaydı. Bugün 3-1 kazandık ama maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Kiminle oynadığımızın çok fazla önemi yoktu. Bugün kazanmak her şeyden önemliydi. İyi bir takıma karşı da oynadık. Gruptan çıkarken Trabzonspor gibi büyük bir takımı geride bırakıp geldiler. Kolay maçlar yok. Eğer siz oyun kişiliğini oyun karakterini sahaya yansıtamazsanız, kiminle oynarsanız oynayın zor olur. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Geldiğimden beri çok az yol katettik"

Bugün sahaya farklı bir sistemle çıktıklarını aktaran Kafkas, 3-5-2 pozisyonunda oynadıklarını söyledi. Kafkas, "Geldiğimden beri çok az yol katettik. Çok iyi ve düzgün çocuklar ama futbol ve taktik anlamında belki en çok zorlandığım takım Akhisar Belediyespor. Bir yere taşıma açısından ben de bu durumdan çok memnun değilim. Çok şey denememizi rağmen sahada yaptıklarımızın azı oluyor. Bunlar için çok daha fazla çalışmak ve üstüne gitmek gerekiyor. Bugün oyunun belli bölümlerinden memnunum, belli bölümlerinden değilim. Çünkü iyi oyuncular, oyunu seyretmezler ve oyunun bütününü oynarlar. Maalesef bizde iyi oyuncular var ama oyunun bölümlerini oynuyorlar. Bütününü oynama konusunda sıkıntıları var. Bunu da taşıdığımız zaman daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Taraftar da haklıdır"

Maç sırasında taraftarın zaman zaman tepki tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Kafkas, "Taraftar haklıdır. İyi şeyler görmek isterler. Umarım Rize maçıyla tekrar onları kazanırız. Onlar iyi şeyleri görmek istedikleri için haklıdırlar" ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor cephesi

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, asıl hedeflerinin ligden şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu ancak kupanın da kendilerine tecrübe kattığını söyledi. Daşgün, "Ekibin birbiriyle iyi uyumu ve birlikteliğini sahaya yansıtması ligde bizi lider konuma ve kupada bu konuma getirdi. Bu serüvende 3 tane Süper Lig takımıyla karşılaştık. Bu bizim ekip adına hem tecrübe hem de deneyim açısından önemliydi. Kupa bizim için gayet olumlu geçti. Çünkü her oynadığımız takım bize farklı bir tecrübe kazandırdı. Bunun bize ligde olumlu yansıyacağını düşünüyorum. 90 dakika boyunca başa baş mücadele ettik. Burada biraz kalite farkı ortaya çıkıyor. Onların defanstan hücuma dönüşleri çok daha hızlı oldu. Biz maçın atmosferi içerisinde zaman zaman acemilikler yaşadık. Benim için önemli olan çocukların maç boyunca kora kora mücadele etmesi, yüreğini koymasıdır. Skoru 2-1'e daha erken getirebilmiş olsaydık, oyun biraz daha farklı olabilirdi. Akhisar Belediyespor'a bundan sonra başarılar dilerim. Biz kupa serüveninden alabileceğimizi aldık. Bu skor ve sonuç asla demorilize etmez. Hedefimiz bizim ligden çıkmak. İnşallah sezon sonunda bunu başarmış oluruz" dedi.

Akhisar Belediyespor Çeyrek Finalde

Akhisar Belediyespor Çeyrek Finalde

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