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Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor Maçından Umutlu

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Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor Maçından Umutlu
Akhisar Belediyespor'un ikinci kaptanı Caner Osmanpaşa, 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçından umutlu olduklarını belirterek,...

Akhisar Belediyespor'un ikinci kaptanı Caner Osmanpaşa, 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçından umutlu olduklarını belirterek, "Hedefimiz ilk 7 ve 8'in içinde yer almak olacaktır" dedi.

Akhisar Belediyespor, pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tam kadro çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor'un ikinci kaptanı Caner Osmanpaşa, "Son iki maçta galip geldik. Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleri takıma iyi geldi. Hatta bunlardan önce Fenerbahçe'yi de yenebilirdik. Okan Buruk hocamız geldikten sonra 4 maçta 3 galibiyet elde ettik. Takım iyi oynuyor, iyi sonuçlar aldık. Bu sonuçları aynı şekilde Gaziantep maçına da yansıtmak istiyoruz. Küme hattından uzaklaştık ama yine de işi garanti de tutmak için bu maça da galip gelmek için çıkacağız. Ama olmazsa beraberlik en kötü sonuçtan iyi olacaktır. Gayemiz maça çıkıp 3 puanı almak. Şu anda takım olarak hedefimiz ilk 7 ve 8'in içinde yer almak olacaktır" dedi.

Akhisar Belediyespor" yarın yapacağı son idman ardından Manisa'da otele yerleşerek kampa girecek.

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