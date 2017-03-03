  • BIST 89.771
  • Altın 146,677
  • Dolar 3,7147
  • Euro 3,9085
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği Hazırlıklarını Sürdürüyor

» »
Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği Hazırlıklarını Sürdürüyor
Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlılarda sakatlıktan çıkan Daniel Larsson ve Custodio'nun durumlarının iyi olduğu, Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosunda yer alabilecekleri bildirildi. Sakatlığı süren kaleci Fatih Öztürk ise kadroda yer alamayacak. Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Sokol Cikalleshi'nin durumunun ise maçtan bir gün önce belli olacağı öğrenildi.

Muhtemel 11

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı takımın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Bora Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Abdoul Sissoko, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te."

Tek hedef galibiyet

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu elde ettiği 27 puan ile 12. sırada bulunan Akhisar Belediyespor, bir maç eksiği ile 26 puanla 13. sırada kendine yer bulunan Gençlerbirliği maçında alınacak her türlü puana önem veriyor. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken ev sahibi ekibin 3, konuk ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 4 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Düdük Arda Kardeşler'de

Pazartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramos: “Atiker Konyaspor Maçı Hayati Önem Taşıyor”03 Mart 2017 Cuma 10:28
  • Bursaspor Kritik Sınavda03 Mart 2017 Cuma 10:08
  • Beşiktaş Hedefi Belirledi03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • Tosfed Yöneticileri Bakan Kılıç’ı Ziyaret Etti03 Mart 2017 Cuma 09:44
  • Satrançta Hamle Sırası Kadınlarda03 Mart 2017 Cuma 09:44
  • İhlas Koleji Sporcusu Milli Takıma Seçildi03 Mart 2017 Cuma 09:38
  • Gençler Kız-erkek Bölgesel Eleme Yarışmaları Rize’de Başladı03 Mart 2017 Cuma 09:23
  • Torres Korkuttu03 Mart 2017 Cuma 08:58
  • Galatasaray Çift Antrenman Yaptı02 Mart 2017 Perşembe 22:53
  • Ertürk: "Uyduruk Bir Kararla Yediğimiz Bir Golle Tüm Konsantrasyonumuz Bozuldu"02 Mart 2017 Perşembe 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti