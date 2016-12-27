Akhisar Belediyespor, Kupa Maçı Hazırlıklarını 1 Günde Tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda mücadele veren Akhisar Belediyespor, yarın konuk edeceği Ümraniyespor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından...

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda mücadele veren Akhisar Belediyespor, yarın konuk edeceği Ümraniyespor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başladı.

Ligin ilk devresinin son maçı Atiker Konyaspor maçı ardından özel olarak izinli olan ve devre tatiline erken başlayan Hugo Rodallega, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Custodio ve Ricardo Vaz Te takımla çalışmalara katılmadı ve kupa maçında da kadroda yer almayacak. Devre arası öncesi transfer olan Olcan Adın takımla çalışmaları sürdürürken, diğer yeni transfer Daniel Larsson'un kamp döneminde takımla çalışmalara katılacağı bildirildi.

Yeşil-siyahlılar bugün yaptığı taktik idmanın ardından hazırlıkları tamamladı. Takımın yarın Manisa'da toplanarak maça geçeceği bildirildi. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği maçın biletlerinin ise misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP ise 20 TL'den yarından itibaren satışa çıktığı bildirildi.

Ümraniyespor'u yarın Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek Akhisar Belediyespor'da Tolunay Kafkas'ın karşılaşmaya, "Bora, Serdar, Orhan, Alper, Kadir, Hasan Ali, N'Guemo, Mervan, Onur, Soner, Muğdat Çelik" on biri ile çıkması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 5 puanla lider durumda bulunan Akhisar Belediyespor'u 4'er puanla Bursaspor ve Aydınspor 1923 takip ederken, son sıradaki Ümraniyespor'un ise 3 puanı bulunuyor.