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Akhisar Belediyespor’da Kupa Galibiyeti Mutlu Etti

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Akhisar Belediyespor’da Kupa Galibiyeti Mutlu Etti
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu galibiyete rağmen yeşil-siyahlı takımda ortaya konan futbol taraftarı ve teknik heyeti mutlu etmedi.

Kupa maçında bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Çaykur Rizespor maçında alınacak 3 puan ile bu mutluluklarının daha da zirve yapacağını kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 8 takım arasına kalarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirten Kafkas, "Geldiğimden beri çok az yol kat ettik. Çok iyi ve düzgün çocuklardan oluşan bir takımımız var. Futbol ve taktik anlamında belki en çok zorlandığım takım Akhisar Belediyespor. Yani bir yere taşıma açısından ben de burada çok memnun değilim işin açıkçası. Çok şey denememize rağmen sahada yaptıklarımızın azı oluyor. Çok fazla çalışmak gerekiyor. Biraz daha üzerine gitmek gerekiyor. İnatla, sabırla bu işi kovalamak gerekiyor. Kupa maçında oynanan oyunun belli bölümlerinden memnun kalırken bazı bölümlerinden ise memnun olmadım. İyi oyuncularımız oyunun tamamından çok oyunun belli bölümlerinde iyi oynuyorlar. Oyunun bütününde oynamak konusunda sıkıntılar var. Bunu da taşıdığımız zaman daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Taraftara da seslenen Kafkas, serzenişlere hak verdiğini dile getirerek, Çaykur Rizespor maçı ile tribünleri tekrar kazanacaklarını belirtti.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak olan yeşil-siyahlılar, karşılaşmayı kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Akhisar Belediyespor 2. torbadan kuraya girecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları yarın çekiliyor. Akhisar Belediyespor, aralarında Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Sivasspor'un da bulunduğu ikinci torbada bulunuyor. Birinci torbada ise Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa yer alıyor.

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