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Akhisar Belediyespor’da Serdar Kesimal’ın Sözleşmesi Feshedildi

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Akhisar Belediyespor’da Serdar Kesimal’ın Sözleşmesi Feshedildi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş'ın konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Serdal Kesimal'ın sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş'ın konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Serdal Kesimal'ın sözleşmesi feshedildi.

Akhisar Belediyespor yönetimi tecrübeli stoper Serdar Kesimal ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyururken, Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrodan çıkarıldığı ve altyapı ile çalışmalara çıktığı bildirildi.

Sakat sayısı 3'e çıktı

Sol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk ve Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak Custodio'nun ardından şimdi de bugün idman öncesi MR'ı çekilen ve kasığında ödem oluştuğu tespit edilen Daniel Larsson'un sahalardan 2 hafta uzak kalacağı bildirildi.

Yeşil-siyahlılar düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pasın ardından taktik maçı ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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